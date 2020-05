CORONAVIRUS GENOA PERIN / "Ricominciare non sarà semplice". Lo ha detto Mattia Perin all'evento di spogliatoio virtuale 'Locker Room - Fuga per la vittoria', dedicato dall'Università Luiss al calcio.

"I pareri sono discordanti tra me, i miei compagni e i colleghi: c'è chi vuole riprendere e chi ha paura - ha aggiunto il portiere di proprietà dellama in prestito al- A me manca tantissimo il pallone. Io sarei per riprendere, però la salute va messa al primo posto. Ritiro per tre settimane? Chi ha un centro sportivo ma non camere, dovrebbe prendere un alberg. I problemi saranno insomma tanti e porteranno via molti soldi alle società", ha concluso.