Calciomercato Inter, annuncio di Eriksen sul futuro!

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN CONTE/ Dopo l'arrivo in pompa magna e la clamorosa traversa nel derby contro il Milan, l'esperienza di Christian Eriksen a Milano, trequartista ex Tottenham, non sembra procedere nel migliore dei modi. Alcune incomprensioni tattiche e lo stop a causa dell'emergenza Coronavirus, hanno bloccato la crescita del giocatore danese.

Nelle ultime settimane inoltre, si è anche parlato di un possibile addio di Eriksen all'Inter. La stella classe 1992 però, in un questions & answers con i tifosi sulla pagina ufficiale del media danese 'Dr Sporten', ha fatto chiarezza sul suo futuro. Infatti, alla domanda "E' vero che tu debba lasciare l'Inter?", il trequartista ha risposto: "No, non è vero".