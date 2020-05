Calciomercato Newcastle, dalla Spagna | Accordo per il nuovo tecnico

CALCIOMERCATO NEWCASTLE POCHETTINO / Ritorno in Premier per Mauricio Pochettino. Secondo 'Todofichajes.com' il tecnico argentino ex Tottenham ha raggiunto un accordo col Newcastle, che come noto sta per essere acquistato dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita. Per il portale spagnolo l'annuncio avverrà alla fine di questa stagione.

Sulla lista della spesa di Pochettino potrebbero esserci Paulodella, che avrebbe voluto al Tottenham l'estate scorsa ed Eriksen dell'Inter che fu 'uomo simbolo' del suo ciclo sulla panchina degli 'Spurs' . Ricordiamo che al Newcastle era stato accostato pure l'ex tecnico bianconero Massimiliano

