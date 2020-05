Calciomercato Roma, le cifre dell'affare Tomiyasu

CALCIOMERCATO ROMA TOMIYASU BOLOGNA/ Secondo quanto riportato da 'SportMediaset', la Roma sarebbe sempre più concentrata sul possibile affare Tomiyasu, difensore centrale giapponese del Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Il giocatore, arrivato nella scorsa sessione di calciomercato in maglia rossoblu, potrebbe approdare a Trigoria per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Per Tomiyasu invece, la Roma sembrerebbe disposta ad offrire un ingaggio da circa 1,5 milioni all'anno. In questa stagione, il difensore del Bologna si è messo in mostra soprattutto per la sua duttilità, potendo agire sia da centrale che da terzino destro.