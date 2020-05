CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Al di là delle smentite para-ufficiali, la Juventus pensa ancora al ritorno di Paul Pogba. Per riprendersi il francese servirebbe però un grosso sacrificio economico, perlomeno sul lato dell'ingaggio: in Inghilterra, infatti, il 27enne percepisce circa 15 milioni di euro netti.

Considerato il ridimensionamento economico legato all 'emergenza coronavirus , ildorebbe invece abbassare le pretese scendendo sotto la soglia dei 100 milioni di euro.

I bianconeri non hanno comunque intenzione di esporsi così tanto, secondo 'Sky Sports' l'obiettivo è coinvolgere dei giocatori per spendere il meno possibile. In poche parole di mettere a punto uno scambio: sul tavolo, secondo l'emittente satellitare, Alex Sandro, Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Concludere l'operazione col coinvolgimento di altri calciatori sarà però impresa molto ardua, visto che i 'Red Devils' potrebbero volere solo cash in modo da finanziare la campagna acquisti. Su Pogba, ben felice di far ritorno a Torino, ci sono anche Real Madrid, Paris Saint-Germain e Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Serie A, UFFICIALE: nuovo positivo al Covid-19