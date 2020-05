CALCIOMERCATO MILAN GAZIDIS SZOBOSZLAI / Il Milan non sa ancora chi sarà l'allenatore del prossimo anno, con l'avvicendamento Pioli-Rangnick non ancora certo: da questo potrebbe dipendere anche il futuro di Ibrahimovic, ma intanto Gazidis si muove già per i rinforzi da assicurare al prossimo tecnico. L'idea è sempre quella di puntare su profili giovani e dal grande futuro: un identikit che si sposa alla perfezione con Dominik Szoboszlai, 19enne con già una piccola esperienza anche in ambito internazionale con le cinque presenze (e un gol) in Champions maturate in questa stagione.

Un centrocampista per i rossoneri con l'amministratore delegato che - secondo quanto riferisce 'tuttosport.com' - vorrebbe rompere gli indugi e chiudere l'operazione il prima possibile. Il problema è rappresentato dalla cifra che il dirigente milanista vorrebbe spendere e i 20 milioni di valutazione fatta dalla società austriaca. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Per Szoboszlai c'è anche l'interesse della Lazio: il calciatore ha parlato del suo futuro nei giorni scorsi, lasciando intendere di voler prendere la decisione migliore per la propria carriera, confermando la presenza anche di altre offerte oltre a quella dei rossoneri.