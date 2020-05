CALCIOMERCATO ROMA SMALLING NEWCASTLE MANCHESTER UNITED / La Roma punta al riscatto di Smalling dal Manchester United, ma confermare il difensore inglese non sarà facile. I giallorossi devono trattare con i Red Devils per giungere a un accordo, la volontà del giocatore di rimanere nella Capitale c'è ma il giocatore è piuttosto ambito in Premier League.

Si unisce alla corsa anche il, club che è determinato, con la nuova proprietà, a scalare rapidamente posizioni e prepara una campagna acquisti super. Secondo il portale britannico '90Min', infatti, ci sarebbero anche i 'Toons' sul difensore centrale.

