CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS LIONE / In attesa che i campionati europei possano tutti ripartire, la Uefa pensa al calendario di Champions League ed Europa League che, se tutto dovesse andare per il meglio, si svolgerebbero nel mese di agosto. 'RMC Sport' in particolare riporta indiscrezioni secondo cui sarebbe stata già fissata la data di Juventus-Lione, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions. Match da disputarsi l'8 agosto, a Torino, se le condizioni dovessero permetterlo.

All'andata, i francesi si erano imposti per 1-0. I quarti di finale si disputerebbero poi, con una formula ancora da chiarire.

