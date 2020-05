CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE BOLLETTINO 6 MAGGIO / Diminuzione record degli attualmente positivi: il bollettino del 6 maggio della Protezione civile sull'emergenza coronavirus è incoraggiante.

Ben 6.939 in meno per un totale di 91.528in questo momento: il totale complessivo arriva a 214.47 contagiati con un incremento di 1.444 unità rispetto a ieri.

Continuano la discesa anche i ricoverati in terapia intensiva 1.333, 94 in meno rispetto a ieri, e i ricoverati con sintomi (15.769, 501 in meno nelle ultime 24 ore). Infine, in isolamento domiciliare si trovano 74.426 persone. Purtroppo si registrano altri 369 deceduti: il totale dei morti è di 29.684. Confortante il numero di guariti: ben 8.014 nelle ultime 24 ore portando il computo generale a 93.245 persone che hanno superato il virus.