CORONAVIRUS CHAMPIONS LEAGUE / "C'è una task force che sta pensando come organizzare la competizione in modo definitivo, se con partite secche o meno e se con una Final Four ad Istanbul". Intervenuto a 'Radio Kiss Kiss Napoli', Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro del comitato esecutivo UEFA, ha parlato così della possibile conclusione della Champions League, confermando di fatto l'ipotesi Final Four ad Istanbul, sede della finale.

E sulle squadre francesi, con la Ligue 1 ufficialmente conclusa : "Che io sappia, anchetorneranno a giocare in Champions League". Si attendono ora ulteriori sviluppi anche dalla massima organizzazione calcistica europea.

