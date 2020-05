Bundesliga, si muove il Bayern per la ripartenza: le ultime

BUNDESLIGA BAYERN MONACO / La Bundesliga verso la ripartenza, il campionato tedesco sarà il primo tra i principali tornei europei a ritornare in campo, come annunciato anche dal governo teutonico. Le squadre si organizzano dunque per la ripresa delle ostilità.

Ilin particolare, stando a conferme date dal presidentealla testata tedesca 'Bild', sarà a partire da sabato in ritiro per una settimana in un albergo di Monaco, per svolgere allenamenti, prepararsi al meglio e mantenere il corretto isolamento per evitare contatti.

