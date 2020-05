CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA CRISTANTE / Nonostante le prestazioni non sempre appariscenti, Bryan Cristante in questa stagione si è rivelato uno dei punti fermi di Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese, quando a disposizione, si è sempre affidato all'ex Atalanta per dare equilbrio difensivo alla Roma.

Reduce dal rinnovo contrattuale fino al giugno del 2024, il venticinquenne friuliano è stato accostato di recente allanell'ambito di un potenziale scambio alla pari con Rolando. Con una valutazione dei calciatori di 30 milioni o più, l'operazione avrebbe consentito ai due club di mettere a segno una plusvalenza, ma secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Fonseca avrebbe posto il veto alla cessione del calciatore. Se sarà possibile evitarlo, l'ex Benfica e Milan non verrà inserito in operazioni con altre squadre.