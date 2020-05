CORONAVIRUS MERKEL / Oltre ad aver dato il via libera alla ripresa della Bundesliga, la Cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto il punto sulla pandemia in Germania.

Nella lotta ali tedeschi sono stati i primi ad allentare le restrizioni, già non totali con le industria che - come specificato dallo stesso primo ministro - non sono mai state chiuse ("non abbiamo imposto alcun divieto in gran parte dell'economia").

"Abbiamo superato la prima fase della pandemia, siamo riusciti a rintracciare quasi tutte le catene dei contagi - ha specificato la Merkel - . Ora però dobbiamo stare attenti a non lasciarci sfuggire questa cosa": il riferimento è alla curva del contagio che dovrà essere tenuta sotto controllo con la possibilità che ci siano restrizioni a livello regionale al superamento di determinati parametri. Per il momento però l'R0 continua ad essere inferiore all'1, soglia indicata come determinante per la ripartenza. Scendo la Cancelliera, la Germania "sta prendendo una strada coraggiosa".