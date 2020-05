CALCIOMERCATO NAPOLI REAL MADRID KOULIBALY / C'è il desiderio di Zinedine Zidane di mettere le mani su Kalidou Koulibaly. C'è la richiesta del Napoli che continua ad essere superiore ai 100 milioni di euro. E poi c'è la crisi economica dovuta al coronavirus che ha stravolto anche il mondo del calcio e che porterà a rivedere al ribasso tutte le valutazioni. Così il Real Madrid non molla la presa sul difensore senegalese ma non vuole accontentare le richieste del patron De Laurentiis.

Nonostante le tante pretendenti, Florentino Perez - come riferisce 'defensacentrale.com' - è irremovibile: considerata la pandemia e le conseguenze a livello finanziario, il club spagnolo non vuole spingersi oltre i 40-45 milioni di euro per acquistare Koulibaly. Un prezzo che tiene conto anche dell'età del calciatore: spendere 100 milioni per un giocatore che si avvicina alla soglia dei 30 anni è considerato eccessivo dai blancos. Così, nonostante la concorrenza del Paris Saint-Germain e delle due società di Manchester, il Real ha fissato il prezzo massimo.