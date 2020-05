SONDAGGIO TWITTER CORONAVIRUS / Anche il mondo del calcio si sta preparando a ripartire con le competizioni ufficiali. Nel frattempo, nelle ultime settimane sono state avanzate diverse proposte alquanto curiose per l'eventuale ripresa, a partire dagli sputi vietati in campo fino ai tempi inferiori ai 45 minuti di gioco.

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it , il 46% dei votanti ha scelto il divieto di sputare come misura per la ripartenza, mentre il 38% è per disputare tutte le partite dial centro-sud. Infine, solo l'11% ha votato per i tempi da 40 minuti e il restante 5% per il no ai calci d'angolo.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO, Orlando: "Pronti ad ospitare il campionato, ma servono linee-guida precise"