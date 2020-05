CORONAVIRUS MERKEL BUNDESLIGA / La Bundesliga riparte: quello tedesco sarà il primo campionato, tra quelli europei più importanti, a ripartire dopo lo stop per il coronavirus. La decisione è arrivata dall'incontro di questo pomeriggio tra la Cancelliera tedesca Angela Merkel e i rappresentanti dei Lander: un incontro che ha toccato vari temi e si è concentrato anche sulla ripartenza del torneo.

Sì alla ripartenza quindi e ora toccherà alla Lega decidere la data in cui si ritornerà in campo a partire dalla seconda metà di maggio. Secondo la 'Bild', le date sulle quali si sta discutendo sono 15 e 22 maggio: la più probabile è proprio quella del 15 maggio. Oltre alla Bundesliga ripartirà anche la Zweite Liga: il campionato tedesco si è fermato alla 25esima giornata con il Bayern Monaco in testa con quattro punti di vantaggio sul Borussia Dortmund e cinque sul Lipsia.