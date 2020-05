PREMIER LEAGUE ALLENAMENTI JOHNSON / Rinviata la ripresa degli allenamenti per le squadre di Premier League: nulla di ufficiale ma il 'Daily Mail' è convinto che i calciatori del campionato inglese non potranno tornare ad allenarsi l'11 maggio come inizialmente previsto. La colpa è di Boris Johnson: il Premier britannico, infatti, ha rinviato le decisioni sulla fine del lockdown in Inghilterra.

L'aggiornamento delle misure era programmato per giovedì ma il primo ministro inglese ha posticipato tutto di qualche giorno: domenica è previsto un suo messaggio alla Nazione e sarà soltanto in quell'occasione che saranno annunciate i nuovi provvedimenti. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Ecco allora che risulta difficile pecampionato nsare ad un ritorno gli allenamenti già il giorno dopo: più facile ipotizzare il 18 maggio come data per la possibile prima di partenze. Cambia il cronoprogramma, quindi, in attesa delle novità sul protocollo che le società della Premier League saranno chiamate a rispettare per poter tornare a giocare. La ripresa del potrebbe avvenire tra la prima e la seconda settimana di giugno ma, anche in questo caso, occorrerà attendere le decisioni del Governo.