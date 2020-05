Brescia, Balotelli ha detto sì: trattativa avanzata

BRESCIA BALOTELLI FLAMENGO / Il futuro di Mario Balotelli resta uno degli argomenti più dibattuti in sede di calciomercato. Prima di trasferirsi al Brescia la scorsa estate, l'attaccante ha trattato a lungo con il Flamengo, salvo poi decidere per un ritorno in patria.

Il club rubronegro, però, sarebbe pronto a tornare alla carica. Secondo 'todofichajes.com', la dirigenza carioca avrebbe riallacciato i contatti con Minoper tentare di regalare a Jorge Jesus il calciatore che, dal canto suo, avrebbe già dato la totale disponibilità al trasferimento in Brasile, chiedendo al suo agente di accelerare l'operazione.