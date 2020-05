CALCIOMERCATO FIORENTINA BELOTTI CHIESA / C'è la fila per Belotti. La prossima estate potrebbe essere arrivato il momento giusto per lasciare il Torino.

Il calciatore, che continua ad essere seguito dal, piace soprattutto alma attenzione anche alla pistae a quella che potrebbe portarlo in

In Italia, però, il 'Gallo' fa gola anche ad un altro club, la Fiorentina. I Viola - come riporta 'Sportmediaset' - sarebbero sulle tracce del centravanti. Belotti potrebbe rappresentare il regalo di Commisso ai tifosi per far dimenticare l'addio di Chiesa, che sembra destinato a cambiare aria al termine della stagione.

