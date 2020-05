Bologna, Mihajlovic corre a Casteldebole

BOLOGNA MIHAJLOVIC IN CAMPO / C'è anche Sinisa Mihajlovic a Casteldebole.

Il tecnico, rientrato ieri in città da Roma - come riporta 'Il Resto Del Carlino' - non ha resistito, presentandosi al centro sportivo delper una seduta di allenamento individuale.

I giocatori, invece, avevamo ripreso a correre già nella giornata di ieri. Mihajlovic, insieme al suo staff, è dunque pronto alla ripartenza, per gli sport di squadra, che dovrebbe avvenire il 18 maggio.