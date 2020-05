CALCIOMERCATO SERIE A JUVENTUS INTER MILAN KANE DE BRUYNE POGBA / L'emergenza coronavirus tiene ancora in scacco il mondo del calcio, alle prese con i dubbi legati alla possibile ripartenza dei campionati. In attesa di capire se e quando sarà possibile completare l'attuale annata calcistica, le riflessioni coinvolgono anche, com'è ovvio che sia, gli scenari futuri del calciomercato. Le società si interrogano sulle condizioni economiche effettive in cui si troveranno ad operare e su come le compravendite risentiranno della crisi di liquidità annunciata, ma ciò non esclude la possibilità di realizzare affari piuttosto importanti. Anzi, la particolare congiuntura potrebbe favorire operazioni difficilmente ipotizzabili fino a qualche mese fa. La Serie A guarda con interesse all'estero e fiuta affari importanti. Facciamo il punto dei sogni di mercato di Juventus, Inter, Milan e non solo, stilando una vera e propria top 11 delle cessioni all'estero: nel mirino giocatori top come Kane, De Bruyne, Pogba e molti altri.

Calciomercato, la crisi non ferma gli affari: da De Bruyne a Pogba, tutte le cessioni eccellenti

Iniziando dai numeri uno, le operazioni più interessanti all'esterno dei nostri confini potrebbero riguardare il Milan, alle prese con il complicato rinnovo di Donnarumma. L'estremo difensore è nel mirino di Chelsea e Psg, che potrebbero liberare rispettivamente Kepa e Areola. Occhio alla terza ipotesi, con Onana destinato a lasciare l'Ajax ma per il quale la concorrenza, Barcellona in testa, è elevatissima. In difesa, nel ruolo di terzino destro, Hakimi, seguito dalla Juventus, è il crack più ambito. Potrebbe tornare nel nostro campionato anche Cancelo, che non ha convinto al Manchester City: l'Inter ci sta pensando. In chiave nerazzurra, il Barcellona mette sul piatto tra gli altri Semedo per arrivare a Lautaro Martinez. Può lasciare i blaugrana anche il campione del mondo Umtiti (seguito da Inter e Napoli), tra i difensori centrali in vendita certamente quello di maggior valore insieme a Militao. Il brasiliano finora è una meteora al Real Madrid, la solita Inter ma anche la Juventus possono approfittarne. Altra sfida tra nerazzurri e bianconeri sulla fascia sinistra per Emerson Palmieri, nel mirino da tempo, alternativa di lusso su quella catena può essere Junior Firpo su cui irrompe la Roma.

A centrocampo, iniziano a circolare nomi da capogiro.

In attacco, il sogno di tutti è Harry Kane, su cui però fa sul serio il Real Madrid. La principale alternativa al bomber del Tottenham si chiama Timo Werner, inseguito da Juventus, Inter e Milan. Complicata, ma non impossibile, una trattativa per Gabriel Jesus dal Manchester City, a cui la Juventus sogna di arrivare tramite scambi. Chances concrete per Aubameyang, in predicato di lasciare l'Arsenal e nome che stuzzica molto l'Inter. Capitolo attaccanti esterni: lo stop della Ligue 1 apre forse un'autostrada per Memphis Depay, che torna d'attualità per Milan, Roma e Lazio. Da monitorare il futuro di Philippe Coutinho, il cui prestito biennale al Bayern Monaco è in esaurimento. In caso di ritorno al Barcellona, il brasiliano difficilmente resterà. L'Inter pensa a una nuova avventura in nerazzurro per un ex piuttosto rimpianto.

Calciomercato Serie A, la top 11 in vendita all'estero: che squadra!

La top 11 che prende forma dalla nostra analisi è una squadra di tutto rispetto, che avrebbe ottime probabilità di arrivare alle fasi finali di Champions League. Tra i pali Kepa, che con il Chelsea ha già vinto una Europa League. Sulla fascia destra, testa a testa tra Hakimi e Cancelo. Al centro della difesa, la coppia Umtiti-Militao, con Emerson Palmieri come laterale sinistro. In mezzo al campo, difficile immaginare un trio più completo di quello formato da De Bruyne, Kante e Pogba. Davanti, ai fianchi di Harry Kane, una batteria di esterni come Depay e Coutinho farebbe comodo a chiunque.

TOP 11 (4-3-3): Kepa, Hakimi (Cancelo), Militao, Umtiti, Emerson Palmieri, Kante, De Bruyne, Pogba, Depay, Kane, Coutinho

