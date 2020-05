Calciomercato Milan, altra pretendente per Bakayoko

CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO FUTURO / Tiemoue Bakayoko si prepara una nuova esperienza. Il Monaco non riscatterà il centrocampista, che sarà costretto a far ritorno al Chelsea. A Londra, però, sarà solo di passaggio: il calciatore, infatti, non rientra nei piani di Lampard.

Il giocatore non ha mai nascosto il legame con il Milan. Il club rossonero la scorsa estate non riuscì a riscattarlo ma fra qualche mese - se riuscisse a piazzare Paqueta e Kessie - potrebbe riprovarci a cifre certamente più ragionevoli. Le richieste per il giocatore francese non mancano di certo. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato al Psg di Leonardo, che continua a sondare il mercato per rinforzare la mediana. Dalla Spagna giunge voce di un altro interessamento: secondo quanto riportato da 'Estadio Deportivo', su Bakayoko ci sarebbe anche il Siviglia di Monchi.

