CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA ADDIO / Rivoluzione in vista per il centrocampo della Juventus. I bianconeri sono pronti a cambiare volto alla mediana da mettere a disposizione di Maurizio Sarri. Tanti i nomi accostati al club di Torino in questi mesi: dal sogno Pogba agli italiani Pellegrini e Tonali. Oltre ai acquisti, ovviamente, la rivoluzione prevede l'addio di diversi elementi: Pjanic, ad esempio, continua ad essere corteggiato dal Psg e alla giusta offerta è pronto a partire.

Al pari di Sami

Arrivano conferme dalla Spagna: secondo quanto riporta 'Marca', il calciatore tedesco, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, sarebbe con un piede fuori dalla Juventus, che vuole monetizzare dalla sua cessione. I bianconeri potrebbero ottenere una buona plusvalenza, avendo prelevato l'ex Real Madrid a parametro zero.