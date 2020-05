Coronavirus, il sindacalista tedesco: "L'Italia non può essere lasciata sola"

CORONAVIRUS SINDACALISTA TEDESCO / Mentre dalla Corte Costituzionale tedesca arriva la 'stangata' alla Bce sul tema dell'acquisto di titoli pubblici che fa tremare l'Eurozona, a 'Il Fatto Quotidiano' il sindacalista di Berlino Stefan Körzell scrive una lettera in cui spiega che questo è il momento di salvare l'Europa e, quindi, di mettere da parte l'ostruzionismo nazionalista per salvaguardare i Paesi in difficoltà come l'Italia: "Dallo scoppio del Coronavirus l'Italia e altri Stati dell'Ue hanno agito con fermezza in tempi brevissimi e hanno adottato delle misure significative per tutelare la popolazione e sostenere l'economia: ogni Paese per se stesso. Ed è tata cosa buona e giusta, perché si tratta di compiti che spettano agli Stati nazionali. Ma queste misure costano molto e così il debito pubblico cresce.

Adottare a questo proposito contromisure per attenuare le conseguenze in modo efficace in Europa è anche compito dell'Unione europea, o almeno lo dovrebbe essere, perché l'Ue è un progetto comune. [...] Non è accettabile che alcuni Stati escano dalla crisi relativamente indenni, mentre altri vengono lasciati soli. [...] Adesso, dunque,e adottare misure in grado di evitare un'altra crisi europea del debito sovrano. Serve ora uno strumento solidale con cui i paesi dell’Eurozona. [...] Il presidente dell'Ifo, Clemens Fuest, economista organico alla Cdu di Angela Merkel (corrente "falchi"), l'ha messa così: la sentenza, in sostanza,"limita la possibilità di acquistare titoli di Stato italiani". È una bomba a orologeria sotto il tappeto dell'Eurozona, che in autunno rischia di esplodere.".