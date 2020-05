Calciomercato Milan, via Musacchio: conferme dalla Spagna

CALCIOMERCATO MILAN MUSACCHIO FUTURO SPAGNA / Futuro lontano dal Milan per Mateo Musacchio.

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, il centrale argentino è destinato a lasciare laal termine della stagione. L'ex Villarreal non ha preso per nulla bene le panchine dell'ultimo periodo, prima dello stop per via del coronavirus, ed è pronto a fare le valigie. L'arrivo die unsempre più in rampa di lancio, lo mettono alla porta.

'Super Deporte' conferma che su Mateo Musacchio c'è il Valencia. I Pipistrelli potrebbero rappresentare la giusta dimensione per il centrale, che non avrebbe problemi a far ritorno in Liga.

