SERIE A MORATTI AGNELLI / È sempre Inter contro Juventus, Juventus contro Inter. Un duello infinito, una rivalità attraversata da polemiche che non si placano.

E così, dopo che nei giorni scorsi il presidente bianconero Andreaaveva messo like ad un tweet di un tifoso che suggeriva, da juventino, di non accettare un eventuale scudetto assegnato a tavolino in caso di stop alla Serie A perché "la Juventus è differente dall'Inter", dalle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' arriva la replica forte e chiara dell'ex presidente interista Massimo. "C'è una leggerissima differenza - esordisce dunque l'ex patron nerazzurro -. Allora si trattava di una traffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo" il commento con l'allusione al periodo di Calciopoli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!