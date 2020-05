Milan, via libera Meret: Gattuso sceglie il portiere

MILAN MERET GATTUSO SEPE / Gennaro Gattuso rischia di essere decisivo per il futuro di Alex Meret. Il giovane portiere italiano prima dello stop per via dell'emergenza coronavirus era finito in panchina. L'ex Milan aveva, infatti, deciso di puntare su Ospina.

A spiegare i motivi della scelta ci pensa l'agente di Sepe, Mario Giuffredi, ai microfoni di 'Radio Marte': "Gattuso preferisce Ospina a Meret per il palleggio. Sepe in azzurro? Piace tantissimo al mister, la sua caratteristica più importante è proprio quella di saper palleggiare, con i piedi lui è fortissimo. Sepe però ha dimostrato di essere forte sotto tutti i punti di vista, ha fatto 2 anni importanti a Parma e ora può essere maturo per tornare e fare il titolare al Napoli.

Però la strada è ancora lunga".

L'agente dunque apre ad un ritorno al Napoli di Sepe ma gli azzurri monitorano con attenzione anche un altro profilo, quello di Joronen del Brescia. Per Meret dunque si aprirebbero le porte di una cessione: l'estremo difensore è da tempo sul taccuino del Milan, che lo vorrebbe in caso di addio di Donnarumma. Attenzione, però, anche alla pista Inter, che cerca un portiere di qualità da affiancare ad Handanovic.

