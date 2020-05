CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Aaron Ramsey potrebbe essere l'uomo in più della Juventus in caso di ripresa del campionato.

Il gallese nelle ultime uscite prima dello stop per ilera diventato un tassello importante nello scacchiere di, con il tecnico intenzionato a puntare sull'ex Arsenal tra gli undici titolari per il finale di stagione.

Calciomercato Juventus, il piano per Ramsey

Ramsey è stato il primo ieri a presentarsi alla Continassa per la ripresa degli allenamenti individuali, con la dirigenza campione d'Italia che avrebbe deciso per la riconferma del numero 8 la prossima stagione come riporta il 'Corriere di Torino'. Solo un'offerta ben superiore ai 30 milioni di euro potrebbe far cambiare idea alla Juve, visto che la 'Vecchia Signora' farebbe registrare nel caso una corposa plusvalenza avendo acquisito a parametro zero il cartellino del giocatore. Ramsey è sotto contratto fino al 2024 con un ingaggio di quasi 8 milioni a stagione e potrebbe essere una pedina di scambio preziosa anche per l'affare Pogba con il Manchester United. Ad oggi, però, la Juventus non avrebbe messo in preventivo un suo sacrificio sul mercato.