Coronavirus, la previsione: 30 positivi nella Liga

CORONAVIRUS TEST LIGA SPAGNA 30 POSITIVI PREVISIONE - La Spagna, in attesa di decidere se far ripartire o meno il campionato, inizia da oggi a testare i calciatori. Secondo le previsioni dei dirigenti della Liga, dai 2000 test che verranno effettuati da oggi e per i prossimi giorni, usciranno fuori trenta calciatori, di prima e seconda divisione, positivi al coronavirus e asintomatici. Si stima che l'incidenza sarà vicina al 2%, stesse cifre di Bundesliga e Zweite Liga (10 i positivi accertati), nonostante una penetrazione della pandemia maggiore in Spagna rispetto alla Germania.

Venerdì, riporta 'AS', verranno comunicati i risultati dei primi test ai club e l'identità dei positivi non verrà resa nota. I positivi asintomatici dovranno essere posti, come succede ovunque, in isolamento e in quarantena, in attesa degli ulteriori test che verranno ripetuti nella prossima settimana agli interessati (1008 giocatori, 126 allenatori, 420 addetti ai lavori). In totale, ogni calciatore professionista si sottoporrà a quattro test in 30 giorni.

