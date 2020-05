Premier League, ripresa a rischio? I dubbi dei medici

PREMIER LEAGUE RITORNO IN CAMPO / Non solo l'Italia deve sciogliere i dubbi sul ritorno in campo per il finale della stagione 2019/2020.

Mentre in Germania ci si aspetta il primo rinvio , con l'annuncio dello slittamento che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, anche l'deve fare i conti con diverse problematiche che rendono ancora incerto il futuro della Premier League. Tutte le news: CLICCA QUI!

Il britannico 'Sky Sports' infatti fa sapere che dopo l'ultima conference call in cui si è parlato del protocollo medico che dovrebbe garantire la ripresa delle attività in piena sicurezza, quattro medici su venti dei club della massima serie inglese hanno espresso in merito forti perplessità che rischiano di bloccare la situazione. I dubbi posti dai medici saranno analizzati e discussi, ma non prima di lunedì perché bisognerà attendere le decisioni del Governo sul lockdown che saranno annunciate domenica.