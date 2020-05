Calciomercato Inter, niente Barcellona per Kurzawa

CALCIOMERCATO INTER KURZAWA BARCELLONA / Futuro tutto da scrivere per Layvin Kurzawa. Il terzino francese ha voglia di giocare per convincere Deschamps a convocarlo ai prossimi Europei. Il mancato prolungamento di contratto con il Psg è dettato anche da questo desiderio e sembra essere l'unica certezza.

Ad oggi, infatti, è complicato capire dove giocherà il giocatore classe 1992.

In Francia riportano che l'interesse da parte dell'Inter rimane concreto ma in inverno Kurzawa è stato accostato anche alla Juventus, in un ipotetico scambio con De Sciglio. 'Le10Sport', invece, si sente di escludere dalla corsa al terzino il Barcellona. Non ci sarebbero stati contatti tra le parti e difficilmente ce ne saranno. Il calciatore faticherebbe, infatti, a recitare un ruolo da protagonista in maglia blaugrana. Una buona notizia, dunque, per l'Inter che potrebbe trovare strada libera per il colpo Kurzawa.

