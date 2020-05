CALCIOMERCATO MILAN EMERSON ROYAL INTER BAYER LEVERKUSEN BARCELLONA - Non solo Milan e Bayer Leverkusen su Emerson Royal. L'esterno destro del Barcellona, attualmente in prestito al Betis, sarebbe finito, sostiene il 'Mundo Deportivo', anche nel mirino dell'Inter.

E con i nerazzurri, i blaugrana hanno in ballo anche la questione Lautaro Martinez . Il club tedesco, invece, sarebbe pronto ad investire 20/25 milioni di euro per il 21enne di San Paolo, ma non è esclusa la possibilità di un rientro in pianta stabile in Catalogna, vista la possibile partenza di Nelson Semedo