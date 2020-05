JUVENTUS DE LIGT / Torna a Torino anche Matthijs de Ligt. Dopo Cristiano Ronaldo e Szczesny, rientrati tra lunedì sera e martedì, anche il difensore olandese ha fatto ritorno in Italia dall'Olanda. L'ex Ajax aveva lasciato il capulogo piemontese per tornare in patria lo scorso 28 aprile insieme alla fidanzata.

De Ligt è atteso adesso da due settimane di isolamento fiduciario prima di tornare ad allenarsi, con il gruppo bianconero dei giocatori che hanno tarscorso il lockdown in Italia che ha ripreso ieri gli allenamenti individuali alla Continassa . Con il rientro di De Ligt (il primo di tutti a tornare era statoil 19 aprile), restano sette i calciatori ancora all'estero: Khedira, Rabiot, Matuidi,, Danilo, Alex Sandro e. Tutti attesi a Torino entro questa settimana, dopo la convocazione ufficiale arrivata domenca della società per il rientro in Italia.

