Bundesliga, stop del Governo: slitta la ripresa

BUNDESLIGA RITORNO IN CAMPO / Dopo Belgio, Olanda e Francia che hanno decretato la fine della stagione, il calcio europeo guarda con grande attenzione alle decisioni della Germania che in caso di chiusura potrebbero dare il via definitivo ad un effetto domino che porterebbe alla cancellazione anche degli altri grandi tornei. Nelle scorse ore si era diffuso un certo ottimismo in seguito alla ripresa degli allenamenti, tanto che nella giornata di ieri si ipotizzava che la cancelliera Merkel dopo il vertice con i Lander di oggi potesse già dare il via libera per la ripresa del campionato il 15 maggio.

Secondo il giornalista Raphael Honigstein del portale 'The Athletic', infatti, la Bundesliga avrà sì l'ok per il ritorno in campo, ma non il 15 maggio. Il Governo richiederebbe infatti altre due settimane di quarantena per tutti i club, facendo slittare la ripresa il 22 maggio come ipotesi più ottimistica, altrimenti il 29. Una misura resasi necessaria anche perché dai controlli effettuati negli ultimissimi giorni sono spuntati nuovi casi positivi tra i club tedeschi.