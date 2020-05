CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Dopo Ronaldo e Szczesny toccherà anche agli altri bianconeri all'estero far ritorno a Torino. Entro il weekend dovrebbe tornare anche Gonzalo Higuain, atteso nella giornata di sabato a Torino come scrive 'Tuttosport'.

Il centravanti argentino, nonostante le ultime problematiche, concluderà la stagione alla, allontanando così una possibile rescissione anticipata con il club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Higuain pedina di scambio: arriva il baby fenomeno

Calciomercato Juventus, bivio Higuain: le ipotesi sul futuro

Addio che però potrebbe arrivare a fine stagione, con il 'Pipita' che ad un anno dalla scadenza a meno di colpi di scena non rinnoverà il contratto con la 'Vecchia Signora'. La dirigenza della Continassa sta cercando una soluzione per il centravanti classe '87, che a bilancio pesa 18 milioni nelle casse della Juventus. I campioni d'Italia, visto l'interesse del River Plate, potrebbero tentare una nuova operazione in stile Tevez-Boca interando dei giovani nell'affare, anche se non sarà facile convincere Higuain che come la scorsa estate potrebbe nuovamente opporsi alla cessione e arrivare fino alla scadenza del contratto.