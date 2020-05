SERIE A PREMIER CONTE / Il sentiero è stretto, ma il Governo per il momento non stacca la spina al calcio italiano sta nel frattempo riprendendo le attività con allenamenti individuali in massima sicurezza. Nei giorni scorsi si erano diffuse voci secondo cui il premier Giuseppe Conte avrebbe potuto annunciare oggi lo stop definitivo alla stagione calstica nel nostro Paese.

In un'intervista a 'Il Fatto Quotidiano' però, dopo la parziale retromarcia del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, il primo ministro rinvia la decisione: "Convocheremo anche il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto: raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive".

Conte, quindi, aggiunge: "Non ho ancora messo mano al dossier, ma sentiremo e concorderemo. C'è il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders del calcio e dello sport abbiano un confronto col governo ai massimi livelli. Ovviamente tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico".