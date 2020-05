CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ / Se proprio dovrà andar via, sarà soltanto per una cifra molto, molto elevata. Ecco perché per sostituire LautaroMartinez, eventualmente, non si potrà puntare su un attaccante qualunque. L'Inter fa i conti con il pressing costante del Barcellona per il suo attaccante argentino e continua a tenere il muro alto: valutazione complessiva da almeno 111 milioni di euro, come la clausola, cui si può concedere un piccolo "sconto" inserendo una contropartita di peso accanto ad un'importante cifra cash.

Se lo chiedete all'ex presidente Massimo Moratti, l'idea è abbastanza chiara. "Se Lautaro può lasciare l'Inter? Se arriva Messi, ci sto - esordisce l'ex numero uno interista in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' -. E se Leo è impossibile, al posto del Toro vorrei Dybala" aggiunge in seguito. Da un argentino ad un altro. Per ora però l'Inter si tiene Lautaro, a meno di rilanci convincenti dei blaugrana.

