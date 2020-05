DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Terzo giorno della 'Fase 2' in Italia della lotta al coronavirus. Contagi in calo anche nella giornata di martedì: dati incoraggianti, con il tasso di contagiosità in Lombardia che è sceso sotto la media italiana di 0,80. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva, possibile riapertura in anticipo di alcune attività come negozi di biciclette, barche e toelettatura animali. Per il calcio è stato rinviato il Consiglio Federale della FIGC, mentre alcune squadre di Serie A come la Juventus hanno ripreso il lavoro sul campo con sedute individuali: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

18.15 - Bollettino della Protezione Civile: calo record dei malati, 1.444 nuovi casi nelle ultime 24 ore

17.22 - La Merkel sul bilancio in Germania del Coronavirus: "Superata la fase 1"

15.30 - Bundesliga, la Merkel da' il via alla ripartenza del campionato

15.15 - Serie A, il ministro Spadafora alla Camera: "Non si può dare una data certa"

15.00 - In Premier League, Boris Johnson frena sulla ripresa degli allenamenti

13.30 - ESCLUSIVO Calciomercato.it, il sindaco di Palermo Orlando: "Pronti a ospitare il campionato"

13.10 - Stop al campionato di calcio 2019/2020? Secondo 'Gazzetta.it' sarebbero a rischio quasi 50mila posti di lavoro.

12.45 - Secondo l'Agenzia Nazionale del Turismo, il settore ha perso un volume d'affari di 66 miliardi di euro.

La previsione è che si tornerà ai livelli pre-pandemia solo dal 2023.

12.25 - L'ottimismo dell'immunologo Le Foche che commenta la scoperta fatta in Olanda: "Notizia importante". E aggiunge: "Potrebbe essersi ridotta la virulenza del virus".

11.45 - Il sindacalista di Berlino Stefan Körzell scrive a 'Il Fatto Quotidiano': "Non si può lasciare sola l'Italia, basta ostruzionismo dalla Germania. Serve il debito comune".

11.25 - A Mosca nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5858 casi di coronavirus, per un totale di 85973 infezioni confermate. In questo modo la capitale della Russia supera la Cina nei contagi confermati.

10.35 - Dubbi anche sulla ripresa della Premier League: i medici di 4 club su 20 della massima serie inglese non sono soddisfatti del protocollo medico.

10.05 - Rinvio del governo tedesco sulla ripresa della Bundesliga: possibile nuova data 22 o 29 maggio.

9.36 - Interviene anche Matteo Salvini, leader della Lega, sulla questione calcio: "No a pregiudizi del governo. Regole chiare per ripartire"

9.00 - Sempre dalle colonne de 'Il Fatto Quotidiano' il premier Conte fa anche alcune anticipazioni sulle misure che saranno contenute nel "decreto maggio": "Non nascondiamoci, gli effetti della crisi economica saranno molto dolorosi".

8.50 - La giornata di oggi, secondo indiscrezioni, poteva decretare la fine della stagione calcistica in Italia. Il premier Conte a 'Il Fatto Quotidiano' però rinvia: "Non ho ancora messo mano al dossier".

8.10 - Il Ministro della Salute Speranza: "Chiesti oltre 3 miliardi per la Sanità. Strada giusta, ma ci sono ancora dei rischi".