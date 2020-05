CALCIOMERCATO JUVENTUS TONALI / La Juventus resta in pressing su Sandro Tonali.

Insieme a Arthur, quest'ultimo che piace anche all'Inter nell'affare Lautaro , il talento delè uno degli obiettivi primari a centrocampo per lo scacchiere di Maurizio

Paratici vuole anticipare la concorrenza per Tonali, soprattutto dell'Inter che guarda con interesse al baby centrocampista, destinato a lasciare Brescia a compiere il salto di qualità in una big già questa estate. Senza dimenticare anche un possibile assalto dall'estero, con il classe 2000 che piace pure a PSG e alle grandi di Premier League.

Calciomercato Juventus, tre baby per l'assalto a Tonali

Il patron del Brescia Cellino avrebbe fissato a 50 milioni il prezzo di Tonali, anche se la crisi provocata dal coronavirus può limare verso il basso tale valutazione. Il CFO bianconero Paratici, oltre ad una corposa parte in conguaglio, stando a 'Tuttosport' starebbe studiando altre soluzioni come l'inserimento nella trattativa di qualche giovane che potrebbe intrigare Cellino. Uno dei nomi più gettonati sarebbe quello di Nicolussi Caviglia, in prestito attualmente al Perugia, oltre ad un altro centrocampista come Toure e al difensore Coccolo, questi due pedine della Juventus Under 23 di Pecchia.