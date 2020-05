p>RASSEGNA AS / I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano spagnolo 'AS' in edicola mercoledì 6 maggio:

Courtois: "Serìa injusto que el Barça fuera campeón, fuimos mejores"

Mbappe guiño a Zidane

La Vuelta del 20 de octubre al 8 de noviembre