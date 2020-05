Calciomercato Napoli, l'agente confessa: possibile un doppio colpo

CALCIOMERCATO NAPOLI SEPE FARAONI / Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, ha parlato ai microfoni di 'Radio Marte', aprendo le porte al possibile ritorno in azzurro del suo assistito: "Se torna al Napoli? Piace tantissimo a Gattuso, lui preferisce Ospina a Meret per il palleggio e la caratteristica più importante di Sepe è proprio quella di saper palleggiare, con i piedi è fortissimo. Luigi ha dimostrato di essere forte sotto tutti i punti di vista, ha fatto due anni importanti a Parma e ora può essere maturo per tornare e fare il titolare al Napoli. Ma la strada è ancora lunga".

Altro calciatore da lui rappresentato èdel, altro possibile obiettivo azzurro: "Anche lui piace a Gattuso e pure a Giuntoli, ma prima di prendere un terzino deve partire Hysaj. Se andasse via, Faraoni potrebbe essere uno di quei giocatori in lizza per arrivare a Napoli a prendere il suo posto. Da qui ai prossimi mesi vedremo, in questo momento il discorso è ancora prematuro".

