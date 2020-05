CORONAVIRUS JUVENTUS BONUCCI / Primo giorno di allenamenti individuali anche per la Juventus. Tra i presenti nel centro sportivo della Continassa, in attesa di Cristiano Ronaldo - appena rientrato a Torino - e degli altri bianconeri ancora all'estero, anche Leonardo Bonucci.

Il difensore ha celebrato così il ritorno in campo, anche se per il momento solo con delle sessioni individuali: "Un nuovo inizio, un passo in avanti, una vecchia amica ritrovata. - ha scritto su Instagram - Piccole cose che ci lasciano guardare al futuro con positività". Anche il calcio prova a tornare gradualmente alla normalità.

