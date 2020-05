Spagna, Tebas risponde all'Eibar: "Più pericoloso andare in farmacia che allenarsi"

CORONAVIRUS LIGA TEBAS / Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha risposto ai timori dei giocatori dell'Eibar espressi con il comunicato di oggi, provando a tranquillizzare loro e tutto l'ambiente: "Stiamo prendendo tante precauzioni per far sì che il ritorno del calcio sia sicuro e controllato. Il protocollo approvato dal Ministero è uno dei più elaborati ed è stato apprezzato in tutta Europa". Secondo Tebas, "è più rischioso andare in farmacia che allenarsi", ma "è ovvio che tra i sentimenti delle persone ci sia anche la paura".

Il presidente ha ribadito che il miglior modo per difendere l'integrità e la giustizia del calcio è "concludendo i campionati", concetto che condivide col presidente della federazione, Rubiales. Al momento, oltre all'Eibar, anche il Celta Vigo ha espresso ufficialmente diversi dubbi sul riavvio delle competizioni.

