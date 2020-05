Coronavirus, scoppia il caso in Premier: spunta una lettera dei medici dei club

PREMIER LEAGUE LETTERA / La Premier League sta provando a ripartire dopo i primi mesi dell'emergenza coronavirus, ma un nuovo caso scoppiato stasera rischia di complicare nuovamente il suo cammino verso il ritorno in campo. 'The Athletic' ha infatti svelato che i 20 medici dei club di massima serie inglese hanno scritto alla lega una lunga lettera, chiedendo "risposte urgenti" ed evidenziando "crescente preoccupazione" per il ritorno del calcio.

L'email, inviata al consulente medico Mark Gillett e al dirigente Richard Garlick contiene una lista di circa 100 domande e questioni relative al riavvio degli allenamenti, divise in dieci sezioni riguardanti, per esempio, l'approvazione delle linee guida che comprendono ancora rischi di morte, responsabilità, test e assicurazioni per giocatori e famiglie, possibile contagio attraverso il sudore e i guanti dei portieri e sospetto che alcuni club stiano già aggirando le norme. La questione, senza dubbio, causerà nuove polemiche Oltremanica.

