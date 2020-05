BRESCIA CELLINO BALOTELLI / "Balotelli l'ho voluto io, ma in alcuni atteggiamenti extra campo si è rivelato troppo superficiale, bambino. Anche se sia chiaro: non andremo in Serie B per colpa di Mario, sarebbe sbagliato e riduttivo pensarlo. Non è stato gestito bene: se un bimbo è maleducato, la colpa è sempre dei genitori". Hanno fatto inevitabilmente discutere le nuove dichiarazioni di Massimo Cellino nei confronti di Mario Balotelli.

Parole, quelle del patron del, che sembravano inequivocabili, ma a sorpresa chiarite dall'agente dell'attaccante Mino

Brescia, Raiola 'assolve' Cellino e fa chiarezza su Balotelli

Il potente procuratore italo-olandese ha subito precisato su Twitter: "Cellino mi ha chiarito personalmente che la frase su Balotelli era una critica alla gestione fatta dal club, non alla famiglia. Le parole vanno sempre lette nel contesto. Nessuna polemica. Prendere frasi fuori dal contesto genera solo fake news". Non sembra dunque esserci nessun nuovo caso Balotelli, anche se il futuro dell'attaccante classe 1990 appare sempre più lontano da Brescia. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

