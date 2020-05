CORONAVIRUS LAZIO LOTITO / Anche la Lazio è pronta a ripartire in vista della possibile ripresa del campionato di Serie A. Al via questa mattina a Formello le visite mediche prima del ritorno sul campo con delle sessioni individuali. Nel frattempo, è tornare a parlare il presidente Claudio Lotito.

Il patron del club biancoceleste ha ribadito a 'Lazio Style Official Magazine': "Laè un bene primario, garantito dalla Costituzione, quindi non va solo preservato ma anche tutelato e difeso a tutti i costi. Però mi pongo un problema, come uomo, come padre di un figlio e come presidente di una squadra di calcio: quello di far sposare la tutela della salute con la, che consente a tante famiglie di portare a casa il sostentamento. Il mio augurio per mio figlio, per i vostri figli, per noi tutti è che questo periodo passi e che si possa, con tutte le precauzioni che vogliamo e dobbiamo attuare, ritornare a ritrovarci tutti insieme".

