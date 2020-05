p>CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / Federico Chiesa è uno dei tanti nomi contesi sul mercato da Inter e Juventus. Il talento della che piace anche in Premier, è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra di mercato ma il suo futuro potrebbe essere ancora a Firenze. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

Il patron viola Rocco Commisso è al lavoro per cercare un'intesa sul rinnovo di contratto ma, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ci potrebbe essere una strada alternativa per il suo futuro. Il giocatore e la dirigenza della Fiorentina potrebbero infatti trovare un punto d’incontro, rinnovare per una sola stagione senza inserire clausole rescissorie nell'anno che porterà poi ad Euro2021. O, nel caso il giocatore pretendesse una clausola liberatoria, con una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro. A Chiesa potrebbe servire una stagione da protagonista nella Fiorentina per convincere Mancini.

