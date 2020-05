INTER JUVENTUS DE SANTIS ORSATO / La sfida eterna tra Inter e Juventus è tornata ad occupare le prime pagine dei quotidiani sportivi. Non solo perché oggi è il 5 maggio e i riferimenti storici del passato riaccendono antichi dissapori, ma soprattutto per il polverone alzatosi dopo le parole di Pecoraro, ex procuratore FIGC, sul Derby d'Italia della stagione 2017/2018 e sull'episodio Rafinha-Pjanic con la rivelazione del file audio scomparso dei colloqui tra l'arbitro Orsato e gli addetti Var. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Massimo De Santis, ex arbitro, ha commentato il caso intervenendo ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo': ''La domanda che mi pongo su Orsato è come si fa a non prendere un provvedimento in tal senso. Da arbitro per la posizione di Orsato dovrebbe aver visto che lì c'è un provvedimento disciplinare. Puoi sbagliare sul rosso o giallo, ma il provvedimento c'è tutto.

Come tutti gli arbitri anche lui può sbagliare, ma un tempo gli errori potevamo vederli solo dopo,

La polemica sul file audio: "Il file audio potrebbe non esserci mai stato, perché Valeri, sbagliando, in quel momento l'ha ritenuto da ammonizione e quindi non è intervenuto. Perché gli audio della partita non vengono messi su un nastro e consegnati alla Procura? Al termine della gara, non dopo 18 mesi. In una partita così importante, se fossi stato al VAR l'avrei chiamato e gli avrei detto che magari non è rosso, ma almeno giallo sì. Altrimenti che ci sto a fare davanti al monitor? Molti arbitri sono intimoriti ad oggi, ma se io avessi avuto la fortuna di arbitrare in questo momento con tutti questi strumenti, avrei potuto arbitrare camminando. Hai tutte le possiblità di poter decidere con tranquillità, un arbitro con gli attributi va a bordo campo a rivedere l'azione".

