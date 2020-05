CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN ALVAREZ / Finirà la stagione, se dovesse ripartire il campionato, ma saranno le sue ultime partite con la maglia della Juventus: per Gonzalo Higuain l'avventura in bianconera sembra arrivata al capolinea, forse in maniera definitiva. Dopo la parentesi a metà tra Milan e Chelsea, il Pipita è tornato a Torino ma dopo un avvio incoraggiante le sue prestazioni sono andate calando, così come il gradimento nelle gerarchie di Sarri.

A complicare le cose è arrivato il, il ritorno in Argentina e le preoccupazioni per il ritorno anche ancora oggi è in dubbio: daal padre, tutti non hanno dubbi sul fatto che l'exonorerà l'impegno fino al termine della stagione, poi arriveranno i saluti. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Per andare dove? Higuain non ha mai nascosto il desiderio di vestire la maglia del River Plate a fine carriera e il momento potrebbe essere giunto. Con la società argentina potrebbe essere imbastito uno scambio come fatto con l'operazione Tevez-Boca. Qualche giovane interessante da portare in Italia e il nome giusto - secondo 'tycsports.com' - potrebbe essere quello di Julian Alvarez, 20enne attaccante, stellina del River in rampa di lancio.