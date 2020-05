CALCIOMERCATO SERIE A ITURBE ROMA GENOA / Juan Manuel Iturbe è stato ad un soffio dal ritorno in Serie A. Proprio sul gong della finestra invernale di calciomercato, il suo passaggio al Genoa è saltato. L'attaccante paraguaiano, passato poi al Pachuca, non ha però ancora rinunciato all'idea di tornare a giocare in Italia.

Ecco le sue parole: "Sono mancati i tempi tecnici. Era l’ultimo giorno di calciomercato e il club rossoblu non era riuscito a vendere alcuni attaccanti. Fisicamente stavo bene. Conservo un ottimo ricordo dell’Italia e ho una voglia matta di rientrare. Per fortuna, ci sono tanti club della Serie A che mi cercano. Spero quindi di poter realizzare presto il mio sogno".

